Fransa'da orman yangını: 400 hektarlık alan yandı Fransa’nın Doğu Pireneler bölgesinde çıkan orman yangını 400 hektarlık alanı küle çevirdi, 80 kişi evlerinden tahliye edildi.

İHA

Fransa'nın Doğu Pireneler bölgesindeki Castelnou köyünde, öğle saatlerinde başlayan orman yangını hızla yayıldı.

Alevlerin 400 hektarlık bir alanı kapladığı yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi.

BİR KÖYDE 80 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle köydeki 80 kişi güvenli bir bölgeye tahliye edildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangınla mücadelede 300 itfaiyeci, 9 uçak ve 3 helikopterin görev aldığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)