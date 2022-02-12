Koronavirüs kısıtlamalarına tepki gösteren Fransızlar, araçlarıyla yollara düştü. Polis ise çeşitli noktalarda güvenlik önlemleri aldı.

Fransa'da kamyon sürücüleri, Kanada'nın başkenti Ottawa'daki sürücülerin konvoy eylemlerinden esinlendi.

Koronavirüs kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, Fransa'nın farklı kentlerinden yüzlerce kilometre yol yaparak Paris'e geldi ancak polis engeliyle karşılaştı.

POLİS KONTROL NOKTALARI OLUŞTURDU

Başkent Paris'te polis, eylem yapmasını yasakladığı "Özgürlük Konvoyu"nun başkente girişini engellemek için farklı yerlerde kontrol noktaları oluşturdu.

Paris'e çeşitli giriş noktalarında, dün akşamdan bu yana kontrol noktaları oluşturan polis, Saint-Cloud kapısında 450 araçlık, Champerret kapısında 30 araçlık, Maillot kapısında ise 20 araçlık konvoya müdahale etti.

283 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI

Paris Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, yasağa rağmen eyleme katılan konvoya ait 283 aracın sürücüsüne para cezası kesildiği belirtildi.

Fransa'da Özgürlük Konvoyu'na karşı tedbirler artırıldı ViDEO

POLİSTEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Paris'te "Özgürlük Konvoyu" nedeniyle 7 bin 200 polis görev yapıyor. Başkentin simgelerinden Champs-Elysee Caddesi'nde, polis yoğun güvenlik önlemleri aldı, olası şiddet olaylarına karşı 3 zırhlı araç hazır tutuluyor.

Özel araç ve kamyon sürücüleri, geceyi Paris yakınlarında geçirmişti. Paris Emniyet Müdürlüğü "Özgürlük Konvoyu"nun Paris’te eylem yapmasının kamu düzenini tehdit riski oluşturduğu gerekçesiyle kente girişini yasaklamıştı. Paris İdari Mahkemesi de bu yasağı onamıştı.

PARİS'TEN SONRA BRÜKSEL'E GİTMEK İSTEDİLER

Fransa’daki koronavirüs kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, Paris'ten sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmeyi hedefliyordu.

Konvoy, Paris'in ardından Brüksel'de de yasaklanmıştı.