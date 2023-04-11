Fransa'da Paskalya kutlamasında kafasına haç düşen çocuk öldü Fransa'da Paskalya dolayısıyla yapılan kilise ayininde kafasına haç düşen 6 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

AA

Fransa'nın Rhone bölgesinde Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu esnasında feci bir olay yaşandı.

Bölge Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Anse kentindeki Hristiyan toplumu, Paskalya ayini için kilisede toplandı.

Ahşap haç düştü

Burada ziyaretçilere ayrılan alandaki pencerenin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki kızın başına, yukarıdan 2 metre uzunluğundaki ahşap bir haç düştü.

Başından ağır yaralanan küçük kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.