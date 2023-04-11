Fransa'da patlama sonrası 5 katlı bina çöktü: Ölü sayısı artıyor
AA

Fransa'nın Marsilya kentinde 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece Tivoli semtindeki 5 katlı bir binada oldu.

Patlamanın ardından bina çöktü.

İlk belirlemelere göre 33 kişi yaralandığı olayda, çevre binalardan da 200 kadar kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

6 ölü var

Olaya ilişkin soruşturma açılırken, yetkililer patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.

Ancak Marsilya Savcısı Dominique Laurens, bu bilginin henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Enkazdan şu ana kadar 6 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını ve 4'ünün kimliklerinin tespit edildiğini belirten Laurens, arama kurtarma çalışmalarının hassasiyetle devam ettiğini söyledi.

Fransa'da patlama sonrası 5 katlı bina çöktü: Ölü sayısı artıyor
Fransa'da patlama sonrası 5 katlı bina çöktü: Ölü sayısı artıyor
Fransa'da patlama sonrası 5 katlı bina çöktü: Ölü sayısı artıyor
Fransa'da patlama sonrası 5 katlı bina çöktü: Ölü sayısı artıyor
Fransa'da patlama sonrası 5 katlı bina çöktü: Ölü sayısı artıyor
Fransa'da patlama sonrası 5 katlı bina çöktü: Ölü sayısı artıyor