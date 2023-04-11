Fransa'da patlama sonrası 5 katlı bina çöktü: Ölü sayısı artıyor 5 katlı binada, gaz kaçağından kaynaklı olduğu öne sürülen bir patlama oldu. Patlamayla birlikte çöken bina, 6 kişiye mezar oldu. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA Fransa'nın Marsilya kentinde 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece Tivoli semtindeki 5 katlı bir binada patlama oldu. Patlamanın ardından bina çöktü. İlk belirlemelere göre 33 kişi yaralandığı olayda, çevre binalardan da 200 kadar kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. 6 ölü var Olaya ilişkin soruşturma açılırken, yetkililer patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı. Ancak Marsilya Savcısı Dominique Laurens, bu bilginin henüz netlik kazanmadığını belirtti. Enkazdan şu ana kadar 6 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını ve 4'ünün kimliklerinin tespit edildiğini belirten Laurens, arama kurtarma çalışmalarının hassasiyetle devam ettiğini söyledi.