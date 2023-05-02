Fransa'da PKK yandaşları, oy kullanmak isteyen Türk vatandaşlarına saldırdı Marsilya'da terör estiren örgüt sempatizanları, oylarını kullanmak isteyen seçmenleri hedef aldı. Fransız polisinin müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için yurt dışında da oy verme işlemleri devam ediyor.

Toplam 3 milyon 416 bin 98 seçmenin bulunduğu yurt dışında oy verme tarihleri 27 Nisan-9 Mayıs olarak belirlendi.

PKK'lılardan seçmenlere saldırı

397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa, Almanya'dan sonra en çok seçmenin bulunduğu ülke olarak öne çıkıyor.

Ancak Avrupa ülkesinde terör örgütü PKK sempatizanları, oy verme işlemlerini sabote etmeye çalıştı.

Oy kullanmak isteyen vatandaşları hedef aldılar

Marsilya'da toplanan örgüt yandaşlarının, sandığa giden Türk vatandaşlarını hedef aldığı anlar, sosyal medyada paylaşılan bir videoya yansıdı.

Aralarında bebekli ailelerin de bulunduğu vatandaşlar, PKK'lıların saldırılarına sert tepki gösterdi.

Fransız polisi ortalıkta yok

Fransız polisinin sandık ve vatandaşların güvenliğini sağlayamaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu ülkede Türk seçmenler, 9 temsilcilikte oylarını kullanabiliyor.

Öte yandan, oylama döneminde çeşitli Fransız medya kuruluşlarının seçim hakkında algı oluşturma çabaları da göze çarpıyor.