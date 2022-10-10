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    Fransa'da PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi önünde eylem

    Terör örgütü PKK yandaşları, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binası önünde gösteri yaptı.
    • 10.10.2022 - 17:23
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    Fransa'da PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi önünde eylem

    PKK yandaşları Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binası önünde toplandı.

    Eylemciler, "Öcalan'a özgürlük" temalı paçavraları açarak gösteri yaptı.

    Türkiye'nin de üyesi olduğu Konsey'e bir haftalık çalışma toplantıları için gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Avrupa Konseyi binası önünde terör yandaşlarının gösteri yapmasına izin verilmesine tepki gösterdi.

    "Terörist övmek suçtur"

    Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyinin varlık nedeni hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması. Dolayısıyla kendi varlık nedenine aykırı davranıyor. Terörist övmek bir suçtur. Bunun ifade özgürlüğü ile açıklanması mümkün değil. Bana göre hukuka aykırı bir durum söz konusu. Buna göz yumuluyorsa bu da yanlış" dedi.

    Fransa da PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi önünde eylem #1

    "Ciddi bir çifte standart ve ikiyüzlülük söz konusu"

    Durumun "hem Konsey hem insan hakları hem de terörle mücadele açısından kaygı verici olduğunu" vurgulayan Yaşar, "Çarşamba günü Türkiye ile ilgili rapor görüşülecek. Her konuda Türkiye'ye akıl veriyorlar ama ciddi bir çifte standart ve ikiyüzlülük söz konusu." değerlendirmesini yaptı.

    PKK yandaşları, zaman zaman Avrupa Konseyi binası önünde gösteriler düzenliyor.

    Fransa da PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi önünde eylem #2

    Fransa da PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi önünde eylem #3

    Fransa da PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi önünde eylem #4


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