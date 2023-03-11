Fransa'da polis, emeklilik karşıtı gösteride orantısız şiddet uyguladı Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı kamu çalışanları dahil çok sayıda işçi protesto gösterisi düzenledi. Gösteri esnasında polis, vatandaşlara sert müdahalede bulundu.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

Hayatı durdurma çağrısı geldi

Büyük tepkilere neden olan emeklilik reformuna karşı sendikalar, ülke genelinde "hayatı durdurma" çağrısı yaptı.

Greve, şoförler, temizlik işçileri, rafineri çalışanları, demiryolu çalışanları ve öğretmenler gibi çok sayıda meslek kolu destek verdi.

Strazburg'da yapılan gösteride polisin vatandaşlara uyguladığı şiddet tepkilere neden oldu.

Polis orantısız şiddet uyguladı

Hükümet aleyhine slogan atan göstericilere polis orantısız şiddet uyguladı.

Copla dövdüler

Kalabalığın arasına göz yaşartıcı bomba atan polisler, göstericileri copla dövdü.

Macron reformu savunuyor

Gençlik organizasyonlarının da henüz çalışma çağında olmayan gençlerin protestolara katılmalarını sağlamak için kampanya yürüttüğü belirtiliyor.

İşçi sendikaları ve göstericilerin emeklilik reformunu geri çekme taleplerine karşı direnen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformun emeklilik sisteminin işlevselliği için gerekli olduğunu savunuyor.