Fransa’da polis, tren istasyonunda ‘bıçak bulundurmak ve maske takmama’ nedeniyle gözaltına aldığı İngiliz vatandaşını kafasına basarak, çiğnedi.

Fransa'nın Centre bölgesindeki Orleans kentinde bir tren istasyonunda, 42 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının alkollü olduğu ve maske takmayı reddettiği polise ihbar edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden 2 polis memuru, İngiliz vatandaşı gözaltına aldı.

Fransa’da polis gözaltına aldığı kişinin kafasına bastı VİDEO

POLİS GÖZALTINA ALDIĞI KİŞİNİN KAFASINA BASTI

Polis İngiliz uyruklu kişiyi gözaltına aldığı sırada şiddet uygularak, söz konusu kişiyi önce tekmeledi, daha sonra da kasına basarak çiğnedi. O anlar, istasyondaki görgü tanıkları tarafından kayda alındı.

Olay sırasında görgü tanıkları "Sanki ABD. Korktuk" diyerek polisin şiddetinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

"POLİS GEREĞİNİ YAPTI"

Öte yandan polis sendikası, polis memurlarını desteklediğini ve memurların gereğini yaptığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve hastaneden taburcu edilen kişinin polis nezaretinde olduğu belirtildi.