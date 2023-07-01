Fransa'da polis kurşunuyla öldürülen gence cenaze töreni düzenlendi Paris’te salı günü polis kurşunuyla öldürülen Afrika kökenli Nahel M. bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İHA

Geçtiğimiz Salı günü Paris’te "dur" ihtarına uymayan Nahel M. polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Polis memurunun dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki gence kurşun sıkarak ölümüne neden olması, gerilime neden oldu.

Öte yandan Nahel M. isimli gencin Afrika kökenli siyahi ve Müslüman olduğu öğrenildi.

Genci öldürmesinin ardından görevinden uzaklaştırılan polis, kasten adam öldürmekle suçlanıyor.

Ülke savaş alanına döndü

Kentte büyük gerilime sebep olan olayın ardından yaşanan protestolar tüm ülkeye yayıldı.

Protestolar nedeniyle bin 311 kişi gözaltına alınmış, kamusal alanlarda 2 bin 560 yangın çıktığı, bin 350 aracın ateşe verildiği, 234 binanın yandığı veya hasar gördüğü aktarıldı.

Cenaze töreni düzenledi

Hayatını kaybeden Nahel M. için yerel saatle 11.00’da cenaze töreni düzenlendi.

Gazetecilerin törene girişine izin verilmezken cenaze alanındaki atmosferin gergin olduğu belirtildi.

“Nahel için adalet”

Cenaze törenine çok sayıda kişi katılırken cenazeye katılanlar “Nahel için adalet” şeklinde sloganlar attı.

İbn Badis Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Nahel’in tabutu cenaze aracına koyuldu.

Polis kurşunuyla öldürülen 17 yaşındaki Nahel M. uzun konvoylar eşliğinde Mont-Valerien’deki mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

Cenaze töreninde çok sayıda polis görev aldı

Nahel M.’in gömülmesiyle Fransa’daki sokakların daha da karışacağı belirtilirken Lyon ve Marsilya kentlerinde çok sayıda polis görevlendirildi.

Fransa’da durum kritik

Öte yandan Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti Fransa’daki protestolarda gözaltına alınan kişilerin yüzde 30’unun 18 yaş altında olduğunu söyledi.

Gözaltına alınan kişilerin yaş ortalamasının 17 olduğunu belirten Bakan Moretti dün geceki protestolarda 200’den fazla polisin yaralandığını duyurdu.