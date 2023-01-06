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    Fransa'da pratisyen hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor

    Fransa'nın başkenti Paris'te pratisyen hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle gösteri düzenledi.
    • 06.01.2023 - 02:59
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    Fransa'da pratisyen hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor

    Yarın İçin Doktorlar Topluluğunun çağrısıyla Paris'in Pantheon Meydanı'nda toplanan pratisyen hekimler, Sağlık Bakanlığı yakınına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

    Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

    Pratisyen hekimlerin talepleri arasında konsültasyon ücretlerinin 25 avrodan 50 avroya yükseltilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor.

    Ellerinde, "Yarın sizi daha iyi tedavi edebilmek için bize imkan verin", "Yarın sizi kim tedavi edecek ?", "Nesli tükenen doktorlar" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Hepimiz yarının doktorlarıyız" şeklinde slogan attı.

    Gösteriye beyaz önlükleri ve stetoskoplarıyla katılan pratisyen hekimler, milli marş okudu ve Sağlık Bakanlığının yakınına varınca 1 dakikalık oturma eylemi yaptı.

    Fransa da pratisyen hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor #1

    Enflasyon ve artan hayat pahalılığından dert yandılar

    ​​​​​​​Protestoya birkaç bin kişi katıldı.

    AA muhabirine konuşan pratisyen hekim Marie Devineau, konsültasyon ücretinin 50 avroya çıkartılması taleplerini dile getirerek, enflasyon ve artan hayat pahalılığına dikkati çekti.

    Devineau, yeni nesil pratisyen hekimlerin sekreterlerle çalıştığını, bunun hekimlerinin masraflarının artmasına sebebiyet verdiğini belirtti.

    Fransa da pratisyen hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor #2

    Konsültasyon ücretlerinde artış isteği

    Hastalara acil durum için randevu saati vermenin zor olduğu durumların da varlığına değinen Devineau, bunun sebepleri arasında, artık hastaların daha fazla pratisyen hekimlere başvurmasını ve genel anlamda hekim eksiliğinin olmasını gösterdi. Devineau, kişi başına en düşük hekim oranına 2027'de ulaşacaklarını kaydetti.

    Seine-et-Marne vilayetinden pratisyen hekim Nadjia Toutah, en önemli talepleri arasında konsültasyon ücretlerinin artması olduğunu ifade etti.

    Toutah, Fransız toplumumun yaşlandığını ancak yeterli sayıda eğitimli hekim bulunmadığını belirtti.

    Fransa da pratisyen hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor #3

    Fransa da pratisyen hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor #4


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