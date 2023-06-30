Fransa'da gerilim! Protestolarda polis kılığına girdiler Ülkede devam eden protestolar sürerken bir grup Fransız polis kılığına girerek polis karakolunu yağmalayarak nabızları daha da yükseltti.

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ensonhaber.com

Fransa'da vatandaş ve halk arasında gerilim sürüyor...

17 yaşındaki gencin polisin dur ihbarına uymayarak öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda ülke savaş alanına döndü.

Onlarca aracı ateşe veren Fransalılar bir diğer yandan da Fransa bayrağını yaktı.

Yaşananların ardından olayların önünü kesemeyen Fransız hükümeti ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Protestoya katılan 667 kişi ise gözaltına alındı.

Ülke genelinde 5 bini Paris'te olmak üzere 40 bin polis görevlendirildi.

Ülkede yangın sürüyor

Sokağa çıkan öfkeli kalabalık çöp konteynerlerini ve araçları ateşe verdi.

Belediye binası ve bir okulda da yangın çıktı.

Banka ateşe verildi

Fransa basınındaki habere göre, Venissieux kentinde bir tramvay ve Nael'in hayatını kaybettiği Nanterre kentinde bir banka ateşe verildi.

Polis kılığında yağmalama

Ülkede Marsilya, Paris ve Lille kentlerinde mağazalar yağmalandı.

Polis kılığına giren bir grup Fransız ise polis kılığını yağmalayıp çıktığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.