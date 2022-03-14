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    Fransa'da, Putin'in eski damadının villası basıldı

    Bask bölgesinde çok sayıda aktivist, Putin'in eski damadı Kirill Shamalov'un villasını basıp, binaya Ukrayna bayrağı astı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.03.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 17:56
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    Fransa'da, Putin'in eski damadının villası basıldı

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonun ardından, uluslararası alanda yaptırım kararları art arda geldi.

    Savaş, birçok ülkede siviller tarafından da protesto edildi.

    Fransa'nın güney bölgesindeki tatil kasabası Biarritz'de ise farklı bir olay yaşandı.

    Ukrayna yanlısı aktivistlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Shamalov'un villasını bastığı bildirildi.

    VİLLAYA UKRAYNA BAYRAĞI ASTILAR

    Fransa basınındaki haberlere göre, Bask bölgesinde Sarı Yelekliler'in önde gelen isimlerinden Pierre Haffner'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Putin'in kızı Katerina Tikhonova'nın eski eşinin villasını basarak binaya Ukrayna bayrağı astı.

    Fransa'da, Putin'in eski damadının villası basıldı VİDEO

    Fransa da, Putin in eski damadının villası basıldı #1

    UKRAYNALI MÜLTECİLERE VİLLAYA SIĞINMA ÇAĞRISI

    Shamalov'un malikânesine giren aktivistler, villayı Ukraynalı mültecilere ayırmak istediklerini açıkladı.

    GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Güvenlik güçleri, aktivist oldukları belirtilen kişilere müdahale etti ve grupta yer alan Sarı Yelekli Haffner'i gözaltına aldı.

    Hafner'in yakın zamanda savcı karşısına çıkacağı belirtiliyor.

    Fransa da, Putin in eski damadının villası basıldı #2


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