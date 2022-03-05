Başkent Paris ile Toulouse kentlerinde şubeleri bulunan restoran, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana internet, mektup ve telefonla çok sayıda hakaret ve tehdit mesajları aldı.

RESTORANIN ADI "PUTİN'İN EVİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adını taşıyan restoran, ayrıca çevrim içi yemek siparişi programlarında düşük puanlara maruz kaldı.

Restoran, kısa sürede çok sayıda müşterisini ve gelirini kaybetti.

"RUS REJİMİ VEYA PUTİN İLE BİR BAĞLANTIMIZ YOK"

Restoran yönetimi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada,

“Son birkaç gündür Rus diktatör Vladimir Putin, tüyler ürpertici haberlerin merkezinde yer alıyor. Bu kapsamda hakaret ve hatta tehdit çağrıları aldık.

"Bu nedenle, La Maison de la Poutine'in Rus rejimi ve lideriyle bağlantılı olmadığını hatırlamamız gerekli görünüyor" paylaşımında bulundu.

Açıklama, Facebook'ta yüzlerce insan tarafından paylaşıldı.



Açıklamanın devamında, restoranda Quebec yemekleri servis edildiği belirtilerek, özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkına destek mesajı paylaşıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa’da bir "Rus fobisi" oluştuğu ve bunun güvensizlik ortamına neden olduğu belirtildi.

DOSTOYEVSKİ'NİN KİTAPLARI YASAKLANDI

İtalya’nın Milano kentinde bir üniversite önceki gün Rus yazar Fyodor Dostoyevski’nin kitaplarının okutulmasını yasaklamıştı. Üniversite yönetimi, daha sonra geri adım atmasına rağmen özür dilememişti.