Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
561.642
-4.89%
BTXN Coin
37.70
-0.13%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 5 C

    Fransa'da "Putin'in evi" adlı restoran, tehditlerin hedefi oldu

    Fransa'da Kanada merkezli "Putin'in Evi / La Maison de la Poutine" adlı restoran, Rusya-Ukrayna savaşının ardından çok sayıda hakaret ve tehdide maruz kaldı.
    • AA
    • 05.03.2022 - 05:24
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 05:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da 'Putin'in evi' adlı restoran, tehditlerin hedefi oldu

    Başkent Paris ile Toulouse kentlerinde şubeleri bulunan restoran, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana internet, mektup ve telefonla çok sayıda hakaret ve tehdit mesajları aldı.

    RESTORANIN ADI "PUTİN'İN EVİ"

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adını taşıyan restoran, ayrıca çevrim içi yemek siparişi programlarında düşük puanlara maruz kaldı.

    Restoran, kısa sürede çok sayıda müşterisini ve gelirini kaybetti.

    Fransa da 'Putin in evi' adlı restoran, tehditlerin hedefi oldu #1

    "RUS REJİMİ VEYA PUTİN İLE BİR BAĞLANTIMIZ YOK"

    Restoran yönetimi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada,

    “Son birkaç gündür Rus diktatör Vladimir Putin, tüyler ürpertici haberlerin merkezinde yer alıyor. Bu kapsamda hakaret ve hatta tehdit çağrıları aldık.

    "Bu nedenle, La Maison de la Poutine'in Rus rejimi ve lideriyle bağlantılı olmadığını hatırlamamız gerekli görünüyor" paylaşımında bulundu.

    Açıklama, Facebook'ta yüzlerce insan tarafından paylaşıldı.

    Açıklamanın devamında, restoranda Quebec yemekleri servis edildiği belirtilerek, özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkına destek mesajı paylaşıldı.

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa’da bir "Rus fobisi" oluştuğu ve bunun güvensizlik ortamına neden olduğu belirtildi.

    Fransa da 'Putin in evi' adlı restoran, tehditlerin hedefi oldu #2

    DOSTOYEVSKİ'NİN KİTAPLARI YASAKLANDI

    İtalya’nın Milano kentinde bir üniversite önceki gün Rus yazar Fyodor Dostoyevski’nin kitaplarının okutulmasını yasaklamıştı. Üniversite yönetimi, daha sonra geri adım atmasına rağmen özür dilememişti.

    Fransa da 'Putin in evi' adlı restoran, tehditlerin hedefi oldu #3


    İlginizi Çekebilir

    BM'den Rusya'ya nükleer felaket uyarısı
    Gündem

    BM'den Rusya'ya nükleer felaket uyarısı

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji

    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 5 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları
    Medya

    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 5 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Görüş Bildir