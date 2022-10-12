Fransa’da rafinerilerde greve gidenler zorla çalıştırılacak

TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil rafinerilerinde haftalarca süren grevlerin ardından petrol tedarikini güvence altına almak için "zorla çalıştırma" prosedürü devreye sokulacak.

Fransa’da TotalEnergies ve cait petrol rafinerilerinde devam eden grevlerin ardından ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 31’inde tedarik sorunu baş gösterdi. Başbakan Elisabeth Borne Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, hükümetin ExxonMobil’in Esso France birimine ait depoların işletilmesi için gerekli personelin zorla çalıştırılmasını kapsayan prosedürü başlatmaya hazır olduğunu belirterek, ücret görüşmeleri bir çözüm getirmezse TotalEnergies tesislerinde de benzer önlemlerin alınabileceğini duyurdu.

Valilere izin verildi

İHA'nın haberine göre; Başbakan Borne, ExxonMobil’in Esso France birimine atıfta bulunarak, "Bu durumun hızla değişmesini istiyoruz. Bu nedenle valilerden, yasaların izin verdiği şekilde, şirketin depolarının işleyişi için gerekli personeli talep etmelerini istedim" dedi.

Sendikalar tepkili: "Bu savaş demektir"

Genel Emek Konfederasyonu’nun (CGT) kıdemli enerji temsilcisi Emanuel Lepine yaptığı açıklamada, hükümetin “zorlar çalıştırma” kararını eleştirerek, "Size bunun savaş olacağını garanti edebilirim. Macron bunun ekonominin diğer bölgelerine yayılmasını istiyorsa bırakın yapsın” dedi.



CGT sendikası, hükümet ve işverenlerle ulusal düzeyde ve iş sektörleri arasında devam eden tüm müzakereleri askıya alarak, TotalEnergie’in Donges rafinerisinde ek grevler ilan etti.

İşe dönmeyenlere hapis ve para cezası

Başbakan Borne’nin açıkladığı prosedür kapsamında kamu hizmeti veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan grev durumunda çalışanlar işe dönmeye zorlanabiliyor, karşı çıkan işçilere ise 6 aya kadar hapis ve 10 bin euro para cezası verilebiliyor.



Fransa’da zam protestoları kapsamında CGT öncülüğünde TotalEnergies’e ait 3 rafineride işçileri greve gitmiş, grev daha sonra ExxonMobil’in 2 rafinerisine sıçramıştı. ExxonMobil’in Esso France birimindeki tesislerinde çoğunluğu temsil eden CFE-CGC ve CFDT sendikaları dün 2023’te yüzde 6,5 maaş artışı ve 3 bin euro ikramiye teklifini kabul ettiğini açıklamıştı.