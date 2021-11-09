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    Fransa'da rahip Labaki, cinsel istismardan 15 yıl hapis cezası aldı

    Mahkeme, rahip Labaki'yi hapis cezasına çarptırdı. Lübnan'a sığınan Labaki, duruşmada yer almadı.
    • AA
    • 09.11.2021 - 15:05
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 15:23
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    Fransa'da rahip Labaki, cinsel istismardan 15 yıl hapis cezası aldı

    Fransa'da rahibin, çocuklara cinsel istismarda bulunmasına ilişkin davada mahkeme kararını verdi.

    Lübnanlı rahip Mansur Labaki, 3 kız çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    81 YAŞINDAKİ RAHİP HAKKINDAKİ KARAR AÇIKLANDI

    Caen Mahkemesi, 1991-1998 döneminde Caen'ın yakınlarındaki Douvres-la-Delivrande kentinde Lübnanlı yetim çocuklara yönelik açtığı ve yönettiği yurtta 3 kız çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 81 yaşındaki rahip hakkındaki kararını dün açıkladı.

    LÜBNAN'A SIĞINDI

    Labaki'ye 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, rahibin mağdurlara ve ailelerine doğrudan veya dolaylı şekilde baskı da uyguladığını belirtti.

    Lübnan'a sığınan Labaki'nin duruşmaya katılmadığı kaydedildi.

    Fransa da rahip Labaki, cinsel istismardan 15 yıl hapis cezası aldı #1

    MAĞDURDAN SUÇ DUYURUSU

    Labaki tarafından 13 yaşında cinsel istismara uğradığını belirten mağdurlardan biri, Nisan 2013'te Caen Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

    Labaki hakkında 2016'da uluslararası yakalama kararı çıkarılmıştı.

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