Paris'teki restoran, siyahi müşterileri içeri almak istemedi. Savcılık, restoran yönetimi hakkında soruşturma açtı.

Fransa'nın başkenti Paris, ırkçılığa sahne oldu.

Afrika kökenli 3 kadın, Paris'in 8. bölgesinde bulunan Şanzelize Caddesi yakınlarındaki Manko adlı restorana gitmeye karar verdi.

Restorana alınmadılar

Rezervasyon yaptıran söz konusu kişiler, akşam saatlerinde restoranın kapısına geldiklerinde kendilerini şoke eden bir durumla karşılaştı.

Kadınların içeri girmelerine, gece kıyafetleri olmadığı bahanesi öne sürülerek izin verilmedi. Irkçı tutuma ilişkin anlar, sosyal medyada yayılınca tepki topladı.

Fransa'da restoran, siyahi müşterileri geri çevirdi ViDEO

Savcılıktan soruşturma kararı

Tepkilerin artması üzerine restoran yönetimi özür açıklaması yayınladı. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişi, aynı restoranda benzer muameleye maruz kaldıklarını aktardı.

Paris Savcılığı da etnik köken veya milliyete dayalı ayrımcılık suçlamasıyla ön soruşturma açtı.

Restoranı boykot çağrısı

Öte yandan aralarında DJ Snake, Vegedream ve Naza'nın olduğu birçok sanatçı, sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki göstererek restoranın boykot edilmesi çağrısı yaptı.

AA'nın aktardığına göre, Fransa'da da 2020'de yine Şanzelize'deki diğer bir restoran, içlerinden biri başörtülü diye bir grubu içeri almamıştı.

Olaya ilişkin 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen görüntüler tepki çekmişti.