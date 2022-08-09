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    Fransa'da, Rusların Vincennes Şatosu'na girişi yasaklandı

    Rusya vatandaşlarının devam eden savaş nedeniyle Vincennes Şatosu’na girişlerinin yasaklandığı öğrenildi.
    • 09.08.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 17:32
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    Fransa'da, Rusların Vincennes Şatosu'na girişi yasaklandı

    Fransa’da, şubat ayından bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle  Rus vatandaşlarına yönelik yeni bir karar çıktı.

    Fransa ordusu tarafından, Rusya vatandaşlarının başkent Paris’teki Vincennes Şatosu’nu ziyaret etmelerinin yasaklandığı duyuruldu.

    İHA’nın haberine göre; 28 Temmuz’da, 2 Rus kadının Vincennes Şatosu’na girişine izin verilmediği öğrenildi.

    Fransa'da 5 aydır bulunan 31 yaşındaki Rus kadınlardan biri, Şato girişinde güvenlik görevlisinin pasaportunu görmek istediğini, daha sonra güvenlik görevlisinin kendisine Rus olduğu için Şato'ya giremeyeceğini söylediğini belirtti.

    100 bin Ukraynalı mülteci kabul edildi

    Fransa hükümeti verilerine göre, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından 100 bin Ukraynalı sığınmacı Fransa'ya kabul edildi.

    Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) ise geçtiğimiz yılın verilerine göre Fransa’da 73 bin 500 Rus göçmenin yaşadığını belirtti.

    Vincennes Şatosu

    Geçmişte Fransız krallarının yaşadığı ve Avrupa'nın en iyi korunmuş yapıları arasında yer alan Vincennes Şatosu, çoğunlukla gezi turları, konserler, tiyatro oyunları ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapmasının yanı sıra, Fransız Silahlı Kuvvetleri’nin tarihi arşivlerinin bir bölümünü de barındırıyor.

    Fransa da, Rusların Vincennes Şatosu na girişi yasaklandı #1


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