Fransa'da sabotaj eylemi: Tren seferleri aksadı

Fransız demir yolu şirketi SNCF, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Lyon–Avignon hattında sinyal kablosunda çıkan yangın nedeniyle sabah saatlerinden bu yana seferlerde aksama ve iptaller yaşandığını bildirdi.

Şirket, yangının bir “vandallık eylemi” sonucu meydana geldiğini belirterek, hasar gören kabloların onarımı için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını duyurdu.

PARİS YÖNÜNDEKİ TRENLER DE ETKİLENDİ

SNCF, Güney-Doğu hattında faaliyet gösteren ve başkent Paris yönüne giden trenlerde de ciddi gecikmeler yaşanacağını açıkladı.

BAKAN TABAROT: "KASITLI SABOTAJ KABUL EDİLEMEZ"

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Valence istasyonunun güneyindeki sinyal kablolarının kasıtlı olarak yakıldığını ifade etti.

Tabarot, bu “vandallık eylemini” sert sözlerle kınayarak, “Bu sabotajın failleri ağır şekilde cezalandırılacak.” dedi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bakan Tabarot, SNCF ekiplerinin ulaşımı yeniden sağlamak için sahada çalıştığını belirtti. Yangının neden olduğu arıza giderilene kadar hat üzerindeki seferlerde önemli gecikmelerin sürebileceği bildirildi.