Fransa'da sağlık sistemi çöktü: Hastalar otoparkta tedavi görüyor Fransa'nın Strazburg kentindeki hastanede yeterli yatak ve personel olmaması, hastaların saatlerce otopark alanına çekilen ambulanslarda beklemesine sebep oluyor.

AA

Fransa'da sağlık sistemi alarm veriyor.

Strazburg kentinde hastanede yer olmadığı için hastalar ambulans veya itfaiye aracında bekliyor, hatta bazı hastaların tedavisi otoparkta devam ediyor.

Gece gündüz ambulansların acil servisin önünde düzensiz bir şekilde beklediği kaydedilirken pek çok kişi bunun hastanedeki hasta yatağı sayısının yetersizliğinden kaynakladığını söylüyor.

Acillerin sürekli yoğun olduğuna işaret edilen haberde sendikaların bu koşullardan sürekli şikayetçi olunduğu belirtiliyor.

"Kendimizi 10-12 ambulansın beklediği bir alanda buluyoruz"

TF1 kanalının yayınladığı habere göre Hemşire ve FO Sendikası üyesi Christian Prud'Homme, aracın içindeki hastanın durumunun ağırlaşması nedeniyle doktorların acil servisten çıkıp ambulansta gelerek müdahale yapmak zorunda kaldığı durumlar olduğunu ifade ediyor.

Sendika üyesi ve itfaiyeci Cedric Hatzenberger de durumu, "Kendimizi 10-12 ambulansın beklediği bir alanda buluyoruz, bunun nedeni içeride yeterli sayıda yatak ve personel olmaması" şeklinde anlatıyor.

Hastanenin otoparkında uzun süre bekleyen araçlar olduğu ifade edilerek acil tıp teknikerlerinin bu durumla başa çıkma konusunda zorluk çektiği belirtiliyor.

Paramedik Gilles Thiam, konuya ilişkin, "Hastaneye vardığınızda, 'Sadece ayağı kırılmış, bir-iki saat bekleyeceksiniz. Daha ciddi rahatsızlıkları olanlar var' diyorlar. Mağdurlar tarafından duyulmaması gereken bir şey" yorumunda bulunuyor.

Sedyede 20 saatten fazla bekleyen yaşlı adam can vermişti

Hastanede yaşanan 2 beklenmedik ölümün incelendiği belirtilen haberde Eylül 2022'de 81 yaşındaki yaşlı bir adamın sedyede 20 saatten fazla kalmasının ardından öldüğü de anımsatılıyor.