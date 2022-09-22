Sektörde iyileştirici adımlar atılmasını isteyen eylemciler, mevcut primin tüm çalışanlara uygulanmasını talep etti.

Personel ve finansman eksikliği, Fransa'da gösterilere sahne oldu.

Ücretlerine zam isteyen sağlık ve sosyal hizmet sektörü çalışanları, ülke genelinde greve gitti.

Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT'nin çağrısıyla greve giden çalışanlar, farklı kentlerde gösteriler düzenledi.

Personel ve finansman eksikliği protestoları tetikledi

Başkent Paris'te belediyenin önüne yakın alanda yüzlerce gösterici toplandı.

Çalışma koşullarının kötüleşmesine, sektörlerindeki personel ve finansman eksikliğine dikkati çeken göstericiler, bu konuda iyileştirici adımlar atılmasını ve yeni personel alınmasını istiyor.

Fransa'da sağlık ve sosyal hizmet çalışanları iş bıraktı VİDEO



183 euroluk primin herkese uygulanmasını istiyorlar

Göstericiler ücretlerine zam isterken, halihazırda sağlık, sosyal ve sosyo-medikal sektörü için yürürlükte olan aylık 183 euroluk "Segur" adı verilen primin tüm çalışanlar için uygulanmasını talep ediyor.

"Kamu sektörünü terk edenler var"

Hasta bakıcı Mariama İbrahim, çalışma koşulları nedeniyle kamu sektörünü terk eden meslektaşları olduğuna değinerek, bir kısmının özel sektöre gittiğini söyledi. İbrahim, bu çalışanlarının mesleklerini değil, iş koşullarından kaçtığını dile getirdi.

"30 kişi için 1 hasta bakıcı veya hemşire olduğunda, 'Nasıl yapacağız? Kiminle ilgileneceğiz?' diye soruyoruz kendimize." diyen İbrahim, daha fazla personel alımının hastalara daha iyi bakmalarını sağlayacağına işaret etti.

Çalışanlardan yüzde 30’u prim alamıyor

İbrahim, yazın kapatılan aciller nedeniyle bazı hastaların açık acil bulmak için kilometrelerce mesafe katetmek zorunda kaldığına değindi.

Mediko-Sosyal sektöründe çalışan Patrice Coeymans, sektörlerindeki çalışanlardan yüzde 30’unun "Segur" primini alamadığını söyledi.

"Bu meslekler fazla ilgi çekmiyor"

Sektördeki kurumlarının bütçelerinin artmasını istediklerini ifade eden Coeymans, yeni personel işe almakta zorlandıklarını, bu mesleklerin fazla ilgi çekmediğini belirtti.

AA'nın haberine göre, Coeymans, çalışma koşullarının düzgün olması gerektiğini kaydetti.