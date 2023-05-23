Fransa'da seçmenler, ikinci tur oylamaya yoğun ilgi gösteriyor Paris Büyükelçisi Onaner, "Katılımın, ilginin yüksek olduğunu görüyoruz" dedi. Oylama çerçevesinde Başkonsolosluk'ta 30 sandık açık bulunuyor.

AA

28 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu kapsamında yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor.

Yurt dışında kayıtlı seçmenlerin sandığa gittiği ülkelerden biri de Fransa oldu.

Ülkedeki Türk seçmenler, başkent Paris'in yanı sıra Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde oylarını kullanıyor.

Paris'te katılım yüksek

Seçmenler, 6 kentte yarın yerel saatle 22.00'ye kadar oy kullanabilecek. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Paris seçim merkezinde 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Büyükelçi Onaner, burada yaptığı konuşmada, "Katılımın, ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da bizi çok memnun ediyor." ifadesini kullandı.

Pazar günü 20 bine yakın kişi oy kullandı

Paris Başkonsolosluğu'nun belki de yurt dışında en çok oy kullanılan merkezlerden birisi olduğunu belirten Onaner, "Paris Başkonsolosluğu'nda 30 sandığımız açık ve pazar günü 20 bine yakın vatandaşımız oy kullandı." dedi.

Onaner, bunun, vatandaşların oy kullanma işlemine bilinçli şekilde yaklaştığını gösterdiğini kaydetti.

Birinci turdakini geçebilir

Büyükelçi Onaner, bu hızla giderse, ikinci turdaki katılımın birinci turdakinden daha yüksek olabileceğini söyledi.

Oy kullanmaya gelen vatandaşların sıra beklemeden veya kısa süre bekleyerek süratle oy kullanabildiğini belirten Onaner, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Onaner, "Umarım oy kullanma işlemi sonuna kadar bu şekilde güzel tamamlanır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Onaner, oy kullanmaya gelen vatandaşlara, Paris Başkonsolosluğu çalışanlarına ve parti temsilcilerine teşekkür etti.

Orleans, Mulhouse, Clermont-Ferrand kentlerinde oy verme işlemleri 20-21 Mayıs tarihlerinde yapıldı.

Oy kullanan seçmen sayısı

Yüksek Seçim Kurulu'na göre, TSİ 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 585 bin 334 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.