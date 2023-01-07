Fransa'da, sembol yapılardaki ışıklar erken söndürülüyor

Enerji tasarruf önlemlerini hayata geçiren Fransa'da, başkentin sembol yapıları Eyfel Kulesi, Şanzelize Caddesi, Louvre Müzesi'ndeki ışıklar 1 saat 15 dakika erken söndürülüyor.

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Savaşın ardından Avrupa kıtası, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle enerji darboğazına girdi.

Birçok Avrupa ülkesinde tasarruf önlemleri gündeme geldi. Fransa’da enerji krizine karşı tasarruf önlemleri alman ülkeler arasında yer alıyor.

İHA’nın haberine göre; tasarruf adımları kapsamında başkent Paris'teki sembol yapıların ışıkları 1 saat 15 dakika erken söndürülmeye başladı.

Eyfel Kulesi, Şanzelize Caddesi, Louvre Müzesi ışıkları erken kapatıyor

Enerji krizi öncesinde yerel saatle 01.00'e kadar aydınlatılan Eyfel Kulesi'nin ışıkları artık 23.45'te, Paris'in en güzel caddesi olarak bilinen Champs-Elysee’de de (Şanzelize Caddesi) 23.45'te kapatılıyor.

Dünyanın en büyük sanat müzesi olduğu belirtilen Louvre Müzesi önündeki piramit ile tarihi Madeline Kilisesi de enerji tasarrufuna dahil edilen sembol yapılar arasında.

Yüzde 9 oranında tasarruf yapıldı

Belediyeler, kamu binalarında ekim ayında başlatılan enerji tasarrufunda ışıkların çalışma saatlerinin bitiminde kapatılmasıyla yüzde 9 oranında tasarruf yapıldığını belirtiyor.