Fransa'da Senato, tartışmalı emeklilik reformunu onayladı Ülkede şiddetli protestoların fitilini ateşleyen tasarı için son olarak Ulusal Meclis'te oylama yapılacak.

Fransa'da emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören tasarı için Senato'da oylama yapıldı.

Senato, yapılan oylamada düzenlemeye yeşil ışık yaktı.

Son oylama Ulusal Meclis'te

Değişikliğe ilişkin son oylama Ulusal Meclis'te gerçekleştirilecek. Öğleden sonra yapılması planlanan oylamanın son derece sıkı geçeceği öngörülüyor.

Polisten sıkı önlem

Fransız polisi, oylama öncesi güvenlik önlemlerini artırdı. Çevik kuvvet ekipleri, Ulusal Meclis önünde nöbet tutmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azınlık hükümeti, destek için muhalefetteki Cumhuriyetçiler'in (LR) milletvekillerine bağımlı halde.

Macron, tasarının yasalaşması için uğraşıyor

AFP'nin haberine göre, Macron'un, tasarının yasalaşması için saatler süren temaslar kurduğu belirtildi.

Üst düzey Cumhuriyetçi Senatör Bruno Retailleau, Ulusal Meclis'teki oylamanın "çok riskli" olacağını ifade etti.

"Olası kayıp, Macron için aşağılanma demek"

Ülke basınında çıkan haberlerde, Fransa'yı daha fazla çalışmaya teşvik eden manifestoyla ikinci dönemi garanti altına alan Macron'un oylama konusunda yaşaması muhtemel yenilginin, "aşağılanma" anlamına geleceğine işaret edildi.

Oylamasız seçenek masada

Macron'un, riskin çok büyük olduğunu düşünmesi halinde, Başbakan Elisabeth Borne'a yasayı oylama olmaksızın Meclis'ten geçirmesini emredebileceği belirtildi.

Tasarının bu şekilde yasalaşmaya zorlanmasının, halihazırda devam eden protestoları daha da tırmandıracağından endişe ediliyor.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Borne, 10 Ocak'ta, Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.