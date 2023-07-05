Fransa'da şiddet devam ediyor! Polis göstericiyi öldürdü Fransa'da başlayan kaos şiddetini artırarak devam ediyor.. Marsilya'da 27 yaşındaki bir göstericinin polisin plastik mermisiyle göğsünden vurulduktan sonra öldüğü bildirildi.

ensonhaber.com

Fransa'da 7 gün önce başlayan kaos, şiddetini artırarak devam ediyor..

27 Haziran günü başkent Paris’in banliyösü Nanterre'de 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücünün Fransız polisi tarafından öldürülmesinin ardından ülke karıştı.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatıştı.

Genci öldüren polis açığa alınıp, tutuklansa da öfkenin dinmesine yetmedi..

Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşandı.

10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Fransa'da her geçen gün yeni bir olay yaşanırken, polis göstericilere şiddet uygulamaya başladı.

Polis göstericiyi öldürdü

Marsilya kentinde yaşanılan olay gösterileri daha da alevlendireceğe benziyor..

Fransız polisi bir kişiyi daha öldürdü.

27 yaşındaki bir göstericinin polisin plastik mermisiyle göğsünden vurulduktan sonra öldüğü bildirildi.