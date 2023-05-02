Fransa'da şiddetli 1 Mayıs kutlamalarının bilançosu belli oldu Yangın yerine dönen ülkede onlarca polis yaralandı. İçişleri Bakanı Darmanin, polise ve kamu malına saldıranların ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, şiddet görüntülerine sahne oldu.

Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde polis ile göstericiler karşı karşıya gelirken, iş yerlerinde ağır tahribat oluştu.

Fransa yangın yeri

Göstericilerden polise molotof kokteylli saldırılar düzenlendi. Güvenlik güçleri ise göz yaşartıcı gaz ile öfkeli kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Avrupa ülkesindeki 1 Mayıs gösterileri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaracak reformuna tepkilerin gölgesinde geçti.

108 polis yaralandı

The Guardian'ın aktardığına göre, Fransa genelinde en az 108 polis yaralandı, 291 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'te 25 polisin yaralandığını ve 111 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı: Ağır şekilde cezalandırılmalılar

Darmanin, bir polis memurunun ellerinde ve yüzünde molotof kokteylli saldırı sonucu ciddi yanıklar oluştuğu bilgisini paylaştı.

Protestocuların Paris'te yaklaşık 2 bin ve Lyon kentinde bin civarında olduğunu anlatan Darmanin, polise ve kamu malına saldıranların ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.