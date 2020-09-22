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- Fransa’da son 24 saatte 10 bin 8 yeni koronavirüs vakası
Fransa’da son 24 saatte 10 bin 8 yeni koronavirüs vakası
Fransa’da son 24 saatte 10 bin 8 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 468 bin 69’a ulaştı.
- DHA
- 22.09.2020 - 21:25
Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor.
Ülkede son 24 saatte 10 bin 8 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.
FRANSA'DA BİR GÜNDE 10 BİN YENİ VAKA
Toplam vaka sayısı 468 bin 69’a ulaştı.
Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 93 bin 538 olduğu bildirilirken, toplam can kaybının da 31 bin 416 olduğu aktarıldı.