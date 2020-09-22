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Fransa’da son 24 saatte 10 bin 8 yeni koronavirüs vakası

Fransa’da son 24 saatte 10 bin 8 yeni koronavirüs vakası

Fransa’da son 24 saatte 10 bin 8 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 468 bin 69’a ulaştı.