Fransa'da son 24 saatte 13 bin 466 yeni vaka

Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Fransa'da, son 24 saatte 95 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransa'da koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 95 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 773'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 13 bin 466 artışla 6 milyon 812 bin 706 oldu.

10 816 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Hastanelerde 2 bin 259'u yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 816 kişinin tedavisi sürüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,6'da kaldı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 995 bin 73'e ulaştı, 45 milyon 140 bin 579 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.