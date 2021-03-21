Fransa’da son 24 saatte 30 bin 581 yeni vaka

Fransa'da koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 581 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 282 bin 603’e ulaştığı bildirildi.

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

YENİ VAKA SAYISI 30 BİNİ AŞTI

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 30 bin 581 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 282 bin 603’e ulaştığı bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 92 BİN

Son 24 saatte 138 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 92 bin 305’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 406’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 826 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 6 milyon 191 bin 666 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, 2 milyon 446 bin 599 kişiye ise aşının her iki dozu uygulandı.