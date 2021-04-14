Fransa’da son 24 saatte 43 bin 505 yeni vaka

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 43 bin 505 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 149 bin 834’e ulaştığı bildirildi.

Fransa’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

ÜLKEDE VAKA SAYISI 44 BİNE DAYANDI

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 43 bin 505 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 149 bin 834’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 297 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 99 bin 777’e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 5 bin 902’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 868 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

11 MİLYON KİŞİYE TEK DOZ, 4 MİLYON KİŞİYE İSE İKİ DOZ AŞI YAPILDI

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 15 milyon 749 bin 300 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 11 milyon 631 bin 742’sine tek doz, 4 milyon 117 bin 558’ine ise iki doz aşı yapıldı.

