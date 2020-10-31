Fransa'da, son 24 saatte 49 bin 215 yeni vaka tespit edildi

Fransa'da, son 24 saatte 49 bin 215 yeni vaka tespit edildi

Ülke genelinde yaşanan hızlı vaka artışı sebebiyle, 54 bölgede 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Fransa'da vaka artışları kritik seviyelere ulaştı.

Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 49 bin 215 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede bir günde 256 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybı 36 bin 565'e ulaştı.

TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI YÜKSELDİ

Son 7 günde tedavi altına alınan 16 bin 258 kişiden 2 bin 401'inin yoğun bakımda tedavisi sürerken, koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20'ye çıktı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Vakalardaki hızlı artış nedeniyle, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde ekstra tedbirler alındı.

54 bölgede, 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

RESTORANLAR KAPATILDI

Üniversitelerin dışında tüm okulların açık olacağı öğrenilirken, uygulama kapsamında insanların işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkabilecekleri bildirildi.

Bar, restoran ve mağazaların kapatıldığı, yaşlı bakımevlerine ziyaretlere izin verileceği, insanların dışarı çıktığında yanlarında izin belgesi bulundurmaları gerektiği de öğrenildi.