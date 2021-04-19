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- Fransa'da son 24 saatte 6 bin 696 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 6 bin 696 yeni vaka
Fransa'da koronavirüsü salgınında son 24 saatte 6 bin 696 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 296 bin 222’e ulaştığı bildirildi.
- İHA
- 19.04.2021 - 22:54
Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 6 BİN 696
Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 6 bin 696 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 296 bin 222’e ulaştığı bildirildi.
Son 24 saatte 447 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 101 bin 180’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 970’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 31 bin 214 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
4 MİLYON KİŞİ İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI
Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 17 milyon 426 bin 106 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 12 milyon 751 bin 98’ine tek doz, 4 milyon 675 bin 8’ine ise iki doz aşı yapıldı.