Euro
9.7471
0.77%
Dolar
8.091
0.41%
Altın
460.71
0.07%
Borsa
1.377
-2.2%
Bitcoin
461.598
-0.30%
EXEN Coin
26.78
-1.36%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C

    Fransa'da son 24 saatte 6 bin 696 yeni vaka

    Fransa'da koronavirüsü salgınında son 24 saatte 6 bin 696 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 296 bin 222’e ulaştığı bildirildi.
    • İHA
    • 19.04.2021 - 22:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da son 24 saatte 6 bin 696 yeni vaka

    Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 6 BİN 696

    Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 6 bin 696 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 296 bin 222’e ulaştığı bildirildi.

    Son 24 saatte 447 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 101 bin 180’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 970’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 31 bin 214 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

    4 MİLYON KİŞİ İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

    Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 17 milyon 426 bin 106 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 12 milyon 751 bin 98’ine tek doz, 4 milyon 675 bin 8’ine ise iki doz aşı yapıldı.

    Fransa da son 24 saatte 6 bin 696 yeni vaka #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir