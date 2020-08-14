Fransa'da koronavirüste son 24 saatte rekor artış

Fransa'da son 24 saatte koronavirüs salgınında 2 bin 669 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 209 bin 365'e ulaştı.

Fransa'da, koronavirüs salgınında son 24 saatte rekor artış gözlendi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını, Çin'den sonra Avrupa'da merkez üssü olmuştu.

Avrupa'da özellikle İtalya, Fransa ve İspanya'da hayatı durduran koronavirüs, alınan önlemlerin gevşetilmesinden sonra bir kez daha yayılmaya başladı.

FRANSA ALARMDA, VAKA SAYILARINDA REKOR ARTIŞ

Son olarak Fransa'da, salgının gidişatı kötüleşmeye devam ederken, günlük vaka sayısında artış sürüyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 669 artışla 232 bin 13'e yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 30 BİNE ULAŞTI

Son 24 saatte hastanelerde 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 388'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 374'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 864 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 191 artarak 83 bin 663'e yükseldi.

BEKLENEN İKİNCİ DALGA ERKEN GELDİ

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Son açıklanan verilere göre ise ikinci dalganın beklenenden daha erken başladığı görülüyor.

Öte yandan ülkede günlük vaka sayılarının artması nedeniyle çok sayıda şehirde maske kullanımı zorunluluğu getirilmişti.