Fransa'da taksiciler sokaklara indi: Paris'i yaktılar

AA

Fransa hükümeti, sağlık ulaşımı alanında yeni düzenlemelere gitti.

Ocak ayında yürürlüğe girmesi planlana düzenlemeye göre, hastaların tıbbi amaçlı ulaşımını organize etmek için araç paylaşımının önü açılacak.

Düzenleme, hasta taşıyan araçlar için sosyal güvenlik sigortasında kesintiler yapılmasını öngörüyor.

Hükümet, bu uygulama ile ulaşım maliyetlerini düşürmeyi ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

TAKSİCİLER PROTESTOLARA BAŞLADI

Ancak Fransız taksiciler, bu düzenleme ile kendi sektörlerinin olumsuz etkileneceğini ileri sürerek, karara karşı çıktı.

Ülkenin farklı bölgelerinden yüzlerce taksici birleşerek protesto gösterileri başlattı.

ULUSAL MECLİS ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Protesto için yola çıkan taksiciler, ülkenin önemli ulaşım yolları olan A1, A12 ve A13 otoyollarını kullanarak başkent Paris’e doğru ilerledi.

Sabah saatlerinde 2 bine yakın taksici, Paris'teki Ulusal Meclis binası önünde toplandı.

HER YERİ YAKTILAR

Gün içinde sayıları artması beklenen taksiciler, şiddet eylemleri başlattı.

Karara tepkili olan taksiciler, hükümetin tepkisini çekebilmek amaçlı şehrin birçok bölgesine yangınlara sebep oldu.

"YASA DIŞI REKABET" PROTESTOLARI

Protestocular, sağlık alanında yapılması planlanan yeni düzenlemenin, özel ulaşım hizmetleri (VTC) ile yasa dışı rekabete yol açtığını savunuyor.

Eylemciler, bu tür taşıma hizmetlerinin hasta taşımacılığına yönelik haksız rekabet yaratmasını engellemeyi talep ediyor.