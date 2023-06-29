Fransa'da tansiyon düşmüyor! İsyan çıktı, araçlar ateşe verildi Polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün hayatını kaybetmesiyle başlayan olayların ardından cadde ve sokaklar ateşe verildi.

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ensonhaber.com

Fransa alev alev yanıyor...

Ülkede geçtiğimiz günlerde yaşanan kriz, etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Başkent Paris'in batısındaki Nanterre kentinde yaşanan olayda, 'dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü genç, polis kurşunuyla hayatını kaybetti.

Müslüman gencin ölümü tansiyonu yükseltti

Gencin Afrika kökenli siyahi ve Müslüman olduğu öğrenilmişti.

Ardından otomobildeki bir çocuk gözaltına alınırken bir çocuk da olay yerinden kaçmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Yaşanan olay ise ülkede tansiyonu adeta yükseltti.

Şehir alev alev yanıyor

Bir yandan Fransız siyasetçiler olaya tepki gösterirken bir yandan da vatandaşlar isyan çıkararak eylem düzenliyor.

Sokağa inen halkın şehri ateşe vermesiyle otomobiller ve dükkanlar alev alev yanıyor.

İsyan bastırılmaya çalışılıyor

Bu durum ise vatandaşlarla polis ekiplerini karşı karşıya getirdi.

Güvenlik güçleri hem halkı engellemeye çalışırken hem de yaşanan isyanı bastırmak için mücadele ediyor.

Öte yandan belediye binası ve bir okulda da yangın çıkmış toplam 13 kişi gözaltına alınmıştı.