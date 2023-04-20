Fransa'da tansiyon yüksek: Macron, protestolar sonrası çıktığı ilk gezisinde yuhalandı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışmalı emeklilik düzenlemesinin yasalaşmasının ardından çıktığı ilk gezisinde, halktan tepki gördü.

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Fransa'da emeklilik reformu kaosu devam ediyor.

Emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reform, halkın tepkisin çekmiş ardından protestolar başlamıştı.

Bu süreçte şehirler adeta yakılıp yıkıldı ve sık sık güvenlik güçleriyle çatışma yaşandı.

Tansiyonun yüksek olduğu ülkede, yaşanan gerilimlerin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

'Macron istifa' sloganları

Burada öfkeli grupla karşılaşan Macron, kalabalıklar tarafından yuhalandı.

Ülkenin doğusundaki Selestat'ta gezdiği sırada halk, "Macron istifa" sloganları ile karşıladı.

Kimileri pankartlar açarken, kimileri de tencere ve tavalara vurarak tepkisini dile getirdi.

Ne olmuştu

Senato'da yapılan oylamayla emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören düzenlemeye yeşil ışık yakılmıştı.

Reform, önce Karma Komisyon'a ardından yeniden Senato'da oylamaya sunuldu. Nihai oylama için de Ulusal Meclis'e gönderildi.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Reform onaylandı

Son olarak Anayasa Konseyi, hükümetin tartışmalı emeklilik reformunun ana hatlarını onayladı.

Konsey, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylarken; reforma ilişkin 6 maddeyi tamamen veya kısmen reddetti.

Bunun yanı sıra Konsey, parlamenterlerin emeklilik reformunun referanduma götürülmesi yönündeki talebini de reddetti.

Bu süreçte ise halk sokaklara inerek protesto başlattı.

Parisli temizlik görevlileri de gündür çöp toplama işlemi yapmamış böylelikle kentte adeta çöp dağları oluşmuştu.

Tepkiler devam ediyor.