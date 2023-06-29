Fransa'da tansiyonun düşmediği Clamart kentinde sokağa çıkma yasağı kararı alındı Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

AA

Fransa'da sokaklar karıştı..

Ülkede geçtiğimiz günlerde yaşanan kriz, etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Başkent Paris'in batısındaki Nanterre kentinde yaşanan olayda, 'dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü genç, polis kurşunuyla hayatını kaybetti.

Müslüman gencin ölümü tansiyonu yükseltti

Gencin Afrika kökenli siyahi ve Müslüman olduğu öğrenilmişti.

Ardından otomobildeki bir çocuk gözaltına alınırken bir çocuk da olay yerinden kaçmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Yaşanan olay ise ülkede tansiyonu adeta yükseltti.

Halk sokağa indi

Bir yandan Fransız siyasetçiler olaya tepki gösterirken bir yandan da vatandaşlar isyan çıkararak eylem düzenliyor.

Sokağa inen halkın şehri ateşe vermesiyle otomobiller ve dükkanlar alev alev yanıyor.

Zaman zaman vatandaşlarla karşı karşıya gelen güvenlik güçleri, olayları bastırmak için mücadele ediyor..

3 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi

Öte yandan, çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.