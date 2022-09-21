Fransa'da tasarruf: Şanzelize'de Noel ışıkları erken kapanacak

Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan enerji krizinde önlemler genişletilmeye devam ediliyor.

Fransa bu kapsamda yeni bir karar daha aldı.

Bundan, başkent Paris'in dünyaca ünlü caddesi Şanzelize de nasibini aldı.

Cadde komitesinden yapılan açıklamada, ülkedeki enerji tasarrufunda atılan adımlar anımsatılarak cadde için alınan kararlara değinildi.

Işıklar daha erken söndürülecek

AA'nın haberine göre açıklamada, "ışıklı Noel süslemelerinin" bu yıl 7 hafta yerine 6 hafta yakılacağı, 24 ve 31 Aralık istisna olmakla birlikte ışıkların her gece 2 saat daha erken olmak üzere saat 23.45'te söndürüleceği aktarıldı.

Yüzde 44 tasarruf sağlanacak

Bu adımlarla ışıklı süslemelerin enerji tüketiminde yüzde 44 azalma sağlanacağı ifade edildi.

Işıklı Noel süslemeleri, 20 Kasım 2022 ile 2 Ocak 2023 arası yakılacak.

Ayrıca Komite'nin Şanzelize Caddesi'ndeki butik, vitrin ve ekranların aydınlatmalarının saat 22.00-07.00 arası kapatılmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, bu adımın hemen yürürlüğe girdiği belirtildi.