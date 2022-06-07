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Fransa'da terör propagandası
Avrupa'nın göbeğinde PKK/YPG yandaşları tarafından düzenlenen gösterilere bir yenisi daha eklendi.
- 07.06.2022 - 10:18
- Güncelleme : 07.06.2022 - 10:35
Türkiye'nin Suriye'de planladığı yeni harekat, terör örgütü PKK yandaşlarını rahatsız etmeye devam ediyor.
İngiltere ve İtalya'da sözde etkinlik adı altında sokaklara dökülen PKK sempatizanları, yürüyüş görüntüleriyle gündeme gelmişti.
Fransa da eylemlere göz yumdu
Benzer görüntüler bu kez Fransa'dan geldi.
Ellerine aldıkları paçavralarla sokak sokak gezen onlarca gösterici, karşıt sloganlar attı.
O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Fransa'da terör örgütü PKK/YPG yandaşları protesto gösterisi düzenledi