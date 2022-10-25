- Haberler
- Dünya Haberleri
- Fransa'da, toplu taşımada grev çağrısı
Fransa'da, toplu taşımada grev çağrısı
Paris ve İle-de-France bölgesinde sendikalar, 10 Kasım’da maaş artırımı ve sürücü alımlarının yapılması talepleri ile grev çağrısında bulundu.
- 25.10.2022 - 14:30
- Güncelleme : 25.10.2022 - 14:39
Fransa’da grev rüzgarları esiyor…
Başkent Paris ve İle-de-France bölgesinde, büyük çaplı grev hazırlığına girildi.
Çalışma koşullarının kötüleştiğini ifade eden sendikalar, yeni personel alımının yanı sıra enflasyona karşı maaş artışı talep etti.
10 Kasım’da büyük grev çağrısı
AA’nın haberine göre; söz konusu bölgelerde toplu taşımayı düzenleyen RATP'in 5 sürücü sendikası, ‘sıfır metro, sıfır banliyö treni RER’ sloganıyla 10 Kasım'da büyük çaplı greve gitme çağrısında bulundu.
Sürücü eksikliği nedeniyle seferler iptal ediliyor
Aylardır RATP'de devam eden sürücü eksikliği nedeniyle Paris ve civarındaki toplu taşımalarda bazı otobüs seferleri iptal edilirken metrolarda ciddi yoğunluk gözlemleniyor.