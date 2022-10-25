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Fransa'da, toplu taşımada grev çağrısı

Fransa'da, toplu taşımada grev çağrısı

Paris ve İle-de-France bölgesinde sendikalar, 10 Kasım’da maaş artırımı ve sürücü alımlarının yapılması talepleri ile grev çağrısında bulundu.