Petrol
80.77
0.98%
Euro
19.8226
0.07%
Dolar
18.6663
0.08%
Altın
1.088
-0.17%
Borsa
5455
0.66%
Bitcoin
319.561
0.17%
BTXN Coin
7.56
-6.55%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Fransa'da, tren seferleri iptal olan yolculara bilet parasının 2 katı ödenecek

    Resmi demir yolu şirketi SNCF, kontrolörlerinin grevi nedeniyle bileti iptal edilen yolculara bilet bedelinin 2 katı iade yapılacağını açıkladı.
    • 21.12.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da, tren seferleri iptal olan yolculara bilet parasının 2 katı ödenecek

    Fransa'da maaş artışı ve kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesini talep eden tren kontrolörleri greve gitti.

    Grev nedeniyle 23 Aralık Cuma günü yapılması planlanan her 3 tren seferinden 1'inin iptal edildiği açıklandı.

    Hafta sonu trenle yolculuk yapması beklenen 800 bin kişiden yaklaşık 200 bininin yolculuk yapamayacağı ifade edilmişti.

    Yüzde 200 geri ödeme yapılacak

    Le Figaro'nun haberine göre; grevi nedeniyle tren seferlerinin iptal edilmesi sonrası resmi demir yolu şirketi SNCF Başkanı Christophe Fanichet, seyahat etmeyecek ve bileti iptal edilecek yolcular için yüzde 200 geri ödeme yapılacağını açıkladı.

    “Gerçekten kabul edilemez, kızgınım”

    Fanichet, grevin şirkete onlarca milyon euroya mal olduğunu belirtti. SNCF'in yolculardan özür dileyeceğini aktaran Fanichet, "Noel tatili döneminde bir grev, gerçekten kabul edilemez, kızgınım." ifadesini kullandı.


    ABD, Twitter'a yönelik incelemesini derinleştirdi
    Teknoloji

    ABD, Twitter'a yönelik incelemesini derinleştirdi

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Eğlence vergisi yürürlükten kaldırıldı
    İç Haber

    Eğlence vergisi yürürlükten kaldırıldı

    Görüş Bildir