Fransa'da, tren seferleri iptal olan yolculara bilet parasının 2 katı ödenecek

Resmi demir yolu şirketi SNCF, kontrolörlerinin grevi nedeniyle bileti iptal edilen yolculara bilet bedelinin 2 katı iade yapılacağını açıkladı.

Fransa'da maaş artışı ve kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesini talep eden tren kontrolörleri greve gitti.

Grev nedeniyle 23 Aralık Cuma günü yapılması planlanan her 3 tren seferinden 1'inin iptal edildiği açıklandı.

Hafta sonu trenle yolculuk yapması beklenen 800 bin kişiden yaklaşık 200 bininin yolculuk yapamayacağı ifade edilmişti.

Yüzde 200 geri ödeme yapılacak

Le Figaro'nun haberine göre; grevi nedeniyle tren seferlerinin iptal edilmesi sonrası resmi demir yolu şirketi SNCF Başkanı Christophe Fanichet, seyahat etmeyecek ve bileti iptal edilecek yolcular için yüzde 200 geri ödeme yapılacağını açıkladı.

“Gerçekten kabul edilemez, kızgınım”

Fanichet, grevin şirkete onlarca milyon euroya mal olduğunu belirtti. SNCF'in yolculardan özür dileyeceğini aktaran Fanichet, "Noel tatili döneminde bir grev, gerçekten kabul edilemez, kızgınım." ifadesini kullandı.