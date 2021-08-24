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    Fransa'da uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

    Lille kenti yakınlarında özel bir uçak piste yakın bir yere düştü. Gerçekleşen kaza sonucu 2 kişi ölürken, uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.
    • AA
    • 24.08.2021 - 04:05
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    Fransa'da uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

    Fransa'da feci bir uçak kazası meydana geldi.

    Fransa’nın kuzeyindeki Lille kenti yakınlarında özel bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

    PİSTE YAKIN YERE DÜŞTÜ

    Wambrechies kasabasındaki Bondues pistinden havalanan uçak, kısa süre sonra piste çok yakın bir noktaya düştü.

    Kazada uçaktaki 31 yaşındaki uçuş öğretmeni ile 75 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

    Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtiliyor.

    Fransa da uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti #1

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