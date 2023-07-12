Fransa'da Ulusal Bayram hazırlığı: 130 bin polis görevlendirilecek Son olarak polis tarafından bir gencin katledilmesinden sonra sokakların şiddet olaylarına sahne olduğu Fransa'da, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 14 Temmuz Ulusal Bayramı kapsamında 130 bin kolluk kuvvetinin görevlendirileceğini duyurdu.

AA

Fransa, Avrupa'da en sık şiddet olaylarına sahne olan ülkelerin başında geliyor...

Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından şiddet olayları tüm ülkeye yayılmıştı.

Bu gerginliğin izleri henüz silinmemişken ülke, 14 Temmuz Ulusal Bayramı'na hazırlanıyor...

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bu kapsamda açıklamalarda bulundu.

Son olaylarda 900 kolluk ve itfaiyeci yaralandı

Darmanin, İçişleri Bakanlığında yaptığı basın açıklamasında, Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 900 kolluk kuvveti ve itfaiye erinin yaralandığını söyledi.

14 Temmuz Ulusal Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerin genellikle şiddet olaylarına sahne olduğunu dile getiren Darmanin, geçen sene bayram kapsamında 807 kişinin gözaltına alındığını, 749 aracın kundaklandığını ve 55 kolluk kuvvetinin yaralandığını kaydetti.

Darmanin, bu yıl çok sayıda şiddet olayının yaşandığı gecelerin ardından Ulusal Bayram'ın kutlanacağını, olayların yeniden patlak vermesinin önüne geçmek istediklerini dile getirdi.

130 bin kolluk görev alacak

Bu kapsamda, 13 ve 14 Temmuz'da Ulusal Bayram nedeniyle aralarında özel polis ve jandarma timlerinin de olduğu 130 bin kolluk kuvvetinin ve 34 bin itfaiye erinin görevlendirildiğini duyuran Darmanin, bayramda helikopter ve zırhlı araçların kullanılacağını belirtti.

Bakan Darmanin, bayram yaklaşırken havai fişek kullanımını azalttıklarını kaydederek 27 Haziran'dan bu yana çok sayıda havai fişek ele geçirildiğine işaret etti.

Valilere, büyük kentlerde 13 ve 14 Temmuz'da otobüs ve tramvay seferlerinin yerel saatle 22.00'den sonra durdurulması için talimat vereceklerini aktaran Darmanin, 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore için 15 Temmuz'da düzenlenecek gösterinin yasaklanacağı kaydetti.

Polis için gösteriye yasak geldi

Darmanin, Nael'i öldürülen polis için düzenlenmesi beklenen gösterinin de yasaklandığını ifade etti.

Nanterre'de 27 Haziran'da Nael'in polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan ve siyasi etkisini sürdüren olaylar nedeniyle resmi makamlar olayların yeniden patlak verme ihtimalinde tedirgin.

Geçen yıl 14 Temmuz Ulusal Bayramı kapsamında 125 bin kadar kolluk kuvveti görevlendirilmişti.

Adama Traore, jandarma aracında hayatını kaybetmişti

Traore, 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü.

Ancak Traore'nin, doktor müdahalesinden önce jandarma aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.