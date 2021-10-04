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    Fransa'da üniversite öğrencileri, gıda yardımı kuyruğunda

    Fransa'nın başkenti Paris'te üniversite öğrencileri, gıda yardımından faydalanabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.
    • AA
    • 04.10.2021 - 23:13
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 23:29
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    Fransa'da üniversite öğrencileri, gıda yardımı kuyruğunda

    Fransa'nın başkenti Paris'te üniversite öğrencileri, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sorunlarla boğuşuyor.

    ÖĞRENCİLER, UZUN KUYRUKLARDA BEKLİYORLAR

    Dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Paris'te belediye tarafından açılan yardım merkezi önünde üniversite öğrencileri sıraya giriyor.

    Öğrenciler, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

    Fransa'da üniversite öğrencileri, gıda yardımı kuyruğunda VİDEO

    Fransa da üniversite öğrencileri, gıda yardımı kuyruğunda #1

    Fransa da üniversite öğrencileri, gıda yardımı kuyruğunda #2

    Fransa da üniversite öğrencileri, gıda yardımı kuyruğunda #3

    Fransa da üniversite öğrencileri, gıda yardımı kuyruğunda #4

    Fransa da üniversite öğrencileri, gıda yardımı kuyruğunda #5

    Fransa da üniversite öğrencileri, gıda yardımı kuyruğunda #6

    Fransa da üniversite öğrencileri, gıda yardımı kuyruğunda #7

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