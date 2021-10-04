Fransa'nın başkenti Paris'te üniversite öğrencileri, gıda yardımından faydalanabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te üniversite öğrencileri, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sorunlarla boğuşuyor.

ÖĞRENCİLER, UZUN KUYRUKLARDA BEKLİYORLAR

Dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Paris'te belediye tarafından açılan yardım merkezi önünde üniversite öğrencileri sıraya giriyor.

Öğrenciler, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Fransa'da üniversite öğrencileri, gıda yardımı kuyruğunda VİDEO