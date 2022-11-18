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    Fransa'da vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir

    Ülkedeki Elektrik İletim Şebekesinin, Ocak 2023'te vatandaşlara elektrik tüketimini azaltmaları çağrısı yapabileceği belirtildi.
    • 18.11.2022 - 19:02
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    Fransa'da vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, tüm dünyayı olumsuz etkiledi.

    İki ülkenin savaşı, birçok krizin yaşanmasına sebep oldu.

    Avrupa'da da enerji krizi başgösterdi.

    Fransız ulusal basınındaki haberlere göre, ülkedeki Elektrik İletim Şebekesi (RTE), kapalı olan nükleer reaktörlerin tekrar devreye sokulmasının zaman alması nedeniyle bunun elektrik sistemi üzerinde büyük baskı oluşma riski bulunduğunu açıkladı.

    Elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir

    Açıklamada, Ocak 2023'te elektrik kesintisi olmaması için vatandaşlara elektrik tüketimlerini azaltma çağrısı yapılabileceği kaydedildi.

    AA'nın haberine göre; ülkedeki 56 nükleer reaktörden 24'ünün kapalı olduğu aktarıldı.

    Fransa da vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir #1


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