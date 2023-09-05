Fransa'da vejetaryen ürünlerde etli gıda isimlerine son verildi Fransa’da hükümet, daha önce askıya alınan bitki bazlı ürünlere etli gıdaya ait isimlerin kullanılmasını yasaklayan kanunu güncelledi. Buna göre ‘biftek, sosis, jambon’ gibi 21 protein bazlı ürünü tanımlayan ismin bitki bazlı gıdalarda kullanılması yasak olacak.

İHA

Fransa’da 2020 tarihli ‘etiketleme’ kanunu, hayvansal kökenli gıdaları belirtmek için kullanılan isimlerin, bitkisel gıdalar için kullanılmasını önlemek için hazırlanmış ancak Danıştay, kanunun uygulamaya konulmasını askıya almıştı.

Fransa Tarım Bakanlığı dün konuyla ilgili açıklama yaparak kanunu, itirazlar doğrultusunda güncellediklerini duyurdu.

Tüketicileri yanıltacağı vurgulandı

Bakanlık, 21 adet terimin sadece protein bazlı gıdalarda kullanılması gerektiğini, bu isimlerin bitkisel kökenli gıdalarda kullanılması durumunda tüketicileri yanıltacağını vurguladı.

Bu yasaya göre vejetaryen veya vegan gıdalarda ‘veggie-sosis, vejetaryen biftek ve jambon veggie’ gibi isimler kullanılamayacak.

"Tüketicilerin ve üreticilerin meşru beklentilerine yanıt veren şeffaflık ve dürüstlük meselesi”

Fransa Tarım ve Gıda Egemenliği Bakanı Marc Fesneau, bu isimlerin tüketicileri yanılttığını belirterek yasanın “Tüketicilerin ve üreticilerin meşru beklentilerine yanıt veren şeffaflık ve dürüstlük meselesi” olduğunu vurguladı.