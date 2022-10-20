Fransa'da yaşanan grevlerden dolayı bazı yerlere elektrik verilemiyor

Fransa'da yaşanan grevlerden dolayı bazı yerlere elektrik verilemiyor

Nükleer santral çalışanlarının maaş artışı talebiyle greve gitmesi nedeniyle ülkedeki 18 nükleer santralin 12'sinde hizmet verilemiyor.

Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında Avrupa'da yaşanan enerji krizi devam ediyor.

Her gün yeni olayla gündeme gelen Avrupa ülkerinde birçok bölgede grevler korkutan boyutlara ulaştı.

Fransa'da, çalışanların maaş artışı talebiyle greve gitmesi nedeniyle ülkedeki 18 nükleer santralden 12'sinde hala hizmet verilemiyor.

Grevler devam ediyor

İki haftadır süren nükleer santral grevlerine Ardennes kentindeki Chooz-B nükleer santrali çalışanları da dahil oldu. Böylece ülkedeki 18 nükleer santralin 12'sinde grev devam ediyor.

Grevler nedeniyle de santrallerdeki enerji üretimi hayli düşük seviyelere indi. Bu durum ayrıca reaktörlerin bakımını da geciktiriyor.

Maaş artışında açıklama yapılmadı

Santrallerden sorumlu EDF ile işçi sendikaları arasında maaş artışına ilişkin görüşmelerden ise henüz sonuç çıkmadı.

Ülke kışın elektiriksiz kalabilir

Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu (CRE) Başkanı Emmanuelle Wargon, EDF'den üretimin durduğu veya bakımdaki reaktörlerin bir an önce hizmete sokulmasını talep etti.

Wargon, grevlerin bu takvimi geciktirdiğini, çözüm bulunmadığı takdirde kışın elektrik tedarikinde ciddi sorunla karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

3 hidroelektrik santralindeki çalışanlar da grevde

Öte yandan, Genel İş Sendikasının (CGT) tüm meslek gruplarının devam eden petrol rafinerisi grevlerine yönelik çağrısıyla ülkedeki 3 hidroelektrik santralindeki çalışanlar da greve gitti.

Grev tehlikesi başka sektörlerde de boy gösteriyor

Ayrıca geri dönüşüm merkezi, ısıtma şebekesi çalışanlarının yanı sıra enerji sektöründeki şirketlerin bünyesindeki işçiler, sendikaların desteğiyle maaş artışı talebinde bulunuyor.

AA'nın haberine göre, bu sektörlerin de greve gitme riskinin olduğu belirtiliyor.