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    Fransa'da yılbaşından bu yana 73 cami kapatıldı

    Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "radikal İslamcılık ile mücadele" iddiasıyla yılın başından itibaren 73 cami, özel okul ve iş yerlerinin kapatıldığını belirtti.
    • AA
    • 13.10.2020 - 19:32
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    Fransa'da yılbaşından bu yana 73 cami kapatıldı

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde katıldığı bir programda Müslümanlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

    Macron, "İslam, sadece kendi ülkemizde değil, bugün dünyanın her yerinde kriz içerisinde olan bir din" ifadelerini kullandı.

    Makron'un "İslam krizde" açıklamasının ardından Müslüman kamuoyunda yoğun tepkiye neden oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Macron'un bu sözlerine tepki gösterdi.

    Fransa da yılbaşından bu yana 73 cami kapatıldı #1

    "HADSİZLİK, EDEPSİZLİK"

    Erdoğan, "Müslümanlara saldırmak, Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için kullandıkları bir yöntem haline gelmiştir. İç siyasette sıkışan, dış politikada çuvallayan liderler İslamı hedef göstererek kifayetsizliğini gizlemeye çalışıyor. Bu isme son olarak Macron katılmıştır. 'İslam krizde' açıklaması açık bir provokasyondur. Fransız devlet başkanı olarak, İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir." ifadelerini kullandı.

    Fransa da yılbaşından bu yana 73 cami kapatıldı #2

    2020'DE 73 CAMİ KAPATILDI

    Bu gelişmelerin ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kamuoyunu bilgilendirmek için düzenlediği basın toplantısında ülkedeki Müslüman toplumu rahatsız edecek yeni açıklamalar yaptı.

    Darmanin toplantıda, geçen ay ülkenin Herault bölgesinde bir cami ve bir özel okul, diğer bölgelerde ise bir dernek ve 9 iş yerinin kapatıldığını kaydetti.

    Bu yılın başından bu yana  "radikal İslamcılık ile mücadele" kapsamında, toplam 73 cami, özel okul ve iş yerlerinin kapatıldığını ifade eden Darmanin, ülkede 231 yabancının radikalleştiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

    Öte yandan Darmanin, geçen ay 4,2 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan 1189 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

    Fransa da yılbaşından bu yana 73 cami kapatıldı #3

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