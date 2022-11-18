Fransa'da yoksulluk giderek artıyor

Yoksulluğun giderek arttığına dikkat çeken Secours Catholique raporunda, 2021'de yardım alan hanelerin yüzde 48'inin zaruri gıda ihtiyacını karşılayamadığını yazdı.

Fransız Katolik yardım kuruluşu Secours Catholique, ülkede yoksulluğun arttığına yönelik bir rapor yayınladı.

Fransız medyası, kuruluşun 2021'de 938 bin kişiye yardım ettiğini ve yardım alan hanelerin yüzde 48'inin zaruri gıdasını karşılayacak yeterli bütçeye sahip olmadığını, faturalarını ödedikten sonra her iki hane halkından birinin ay sonunu getirmek için elinde 295 eurosu kaldığını, bu rakamın kişi başı 7 euro olan günlük minimum gıda harcamasının 2 euro altında kaldığını yazdı.

Durum daha da kötüleşebilir

AA’nın haberine göre; kuruluştan yardım alanların yüzde 75'ini yeni ise yardıma muhtaç kişiler oluştururken, ülkede artan fiyatlar nedeniyle durumun daha da kötüleşeceği öngörülüyor.

Yüzde 15 fatura zammı zorlayacak

Secours Catholique'ten yapılan açıklamada, sosyal yardımların ortalama gelirin yüzde 40'ına tekabül edecek şekilde artırılması ve bu yardımların enflasyona endekslenmesi çağrısında bulunuldu. Kuruluşun başkanı Veronique Devise de konuya ilişkin, ailelerin elektrik ve gaz faturalarını azaltmak için şimdiden çok çabaladıklarını, gelecek yıl faturalarında beklenen yüzde 15'lik zam karşısında zorlanacaklarını kaydetti.