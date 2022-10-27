Fransa'da yüksek enflasyon protestosu

Fransa'nın başkenti Paris'te yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, tüm dünyayı her konuda olumsuz etkiledi.

İki ülkenin savaşı, özellikle Avrupa'da enerji krizinin baş göstermesine ve ekonomik sıkıntıların yaşanmasına neden oldu.

Krizin yaşandığı ülkelerden biri de Fransa..

Yüksek enflasyon protestosu

Başkent Paris'te binlerce kişi, ülkedeki hayat pahalılığını ve artan enflasyonu protesto etmek için toplandı.

Yürüyüş yapan grup, yüksek enflasyona karşı maaş artışı talep etti.