Petrol
95.06
1.35%
Euro
18.5716
-1.06%
Dolar
18.5925
-0.08%
Altın
992.9
-0.25%
Borsa
3935
-1.05%
Bitcoin
385.650
-1.34%
BTXN Coin
10.64
-0.09%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Fransa'da yüksek enflasyon protestosu

    Fransa'nın başkenti Paris'te yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor.
    • 27.10.2022 - 19:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da yüksek enflasyon protestosu

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, tüm dünyayı her konuda olumsuz etkiledi.

    İki ülkenin savaşı, özellikle Avrupa'da enerji krizinin baş göstermesine ve ekonomik sıkıntıların yaşanmasına neden oldu.

    Krizin yaşandığı ülkelerden biri de Fransa..

    Yüksek enflasyon protestosu

    Başkent Paris'te binlerce kişi, ülkedeki hayat pahalılığını ve artan enflasyonu protesto etmek için toplandı.

    Yürüyüş yapan grup, yüksek enflasyona karşı maaş artışı talep etti.

    Fransa da yüksek enflasyon protestosu #1

    Fransa da yüksek enflasyon protestosu #2

    Fransa da yüksek enflasyon protestosu #3

    Fransa da yüksek enflasyon protestosu #4

    Fransa da yüksek enflasyon protestosu #5

    Fransa da yüksek enflasyon protestosu #6


    Microsoft ve Google'ın net kârlarında düşüş var
    Teknoloji

    Microsoft ve Google'ın net kârlarında düşüş var

    Büyük fırsat! Halbank emekli promosyonu yenilendi: Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
    Medya

    Büyük fırsat! Halbank emekli promosyonu yenilendi: Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir