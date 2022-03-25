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    Fransa’da zam isteyen emekliler sokağa indi

    Fransa’nın başkenti Paris’te emekliler ülkenin ekonomik durumunun kötüleştiğini belirterek, alım güçlerinin ve emekli maaşlarının artırılması için eylem yaptı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 19:09
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 19:25
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    Fransa’da zam isteyen emekliler sokağa indi

    Fransa’nın başkenti Paris’te emekliler sokağa indi.

    Ülkenin ekonomik durumunun kötüleştiğini belirten emekliler, alım güçlerinin ve emekli maaşlarının arttırılması için bir protesto düzenledi.

    Genel İş Sendikası’nın (CGT) desteğiyle düzenlenen eylemde emekliler, Covid-19 salgını ile birlikte emeklilerin alım gücünün düştüğünü bildirerek, ülkedeki sosyal şartların iyileştirilmesini talep etti.

    ELLERİNDE TENCERE VE TAVALARLA YÜRÜDÜLER

    Emekliler düzenlenen eylemde ellerinde tencere ve tavalarla yürüyerek, yaşam şartlarının kötüleştiğine vurgu yaparak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin, Covid-19 salgınından ders çıkartmadığını duyurdu.

    Fransa’da zam isteyen emekliler sokağa indi VİDEO

    ERTELENEN EMEKLİLİK REFORMUNUN GÖRÜŞÜLMESİNİ İSTEDİLER

    Toplumun büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı Macron'un emeklilik reformunu reddettiğini belirten emekliler, ertelenen emeklilik reformunun yeniden gündeme getirilmesi talebinde bulundu.

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