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Fransa’da zam isteyen emekliler sokağa indi

Fransa’da zam isteyen emekliler sokağa indi

Fransa’nın başkenti Paris’te emekliler ülkenin ekonomik durumunun kötüleştiğini belirterek, alım güçlerinin ve emekli maaşlarının artırılması için eylem yaptı.